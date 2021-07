Calciomercato Roma, Pedro con la valigia: offerte da Liga, Qatar e MLS

Lo spagnolo è stato tagliato da Mourinho e ora valuta la nuova destinazione per continuare a sentirsi importante

Appena una stagione nella Roma, senza lasciare il segno e con la consapevolezza che forse, trasferirsi in Italia, sia stato un errore. Dopo il benservito ricevuto da Mourinho, Pedro ora si lecca le ferite e prova a guardare avanti. Ha ancora due anni di contratto con i giallorossi, ma il suo entourage si è messo al lavoro per trovare una nuova sistemazione . Lo spagnolo non ha intenzione di vivere da separato in casa ma a quasi 34 anni vuole continuare a sentirsi un giocatore importante.

Pedro fa parte della lista di giocatori a cui la Roma ha scelto di rinunciare per abbassare il monte ingaggi. Arrivato da svincolato, può andarsene alla stessa condizione. Concedergli la lista gratuita non produrrebbe una minusvalenza sul bilancio, ma Tiago Pinto spera di incassare comunque qualcosa. In Liga l'ex Chelsea ha ancora diversi estimatori. Il Valencia ha già fatto un sondaggio, ma ci pensano anche il Betis e la Real Sociedad. In alternativa, Pedro potrebbe scegliere la via del campionato esotico. In ballo le piste Qatar (era stato cercato anche la scorsa estate) e MLS. Pedro riflette, ma i bagagli sono già quasi pronti.