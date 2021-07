Pjanic si offre alla Roma, ma è dura

Il centrocampista pronto a lasciare (gratis) il Barcellona, ma la sua volontà di tornare in Serie A è bloccata dalle richieste di ingaggio

Rivedere Pjanic con la maglia della Roma sarebbe una gioia inaspettata per gran parte dei tifosi: a rendere molto complicata l’ipotesi di una seconda avventura nella Capitale però sono le richieste del centrocampista, che per lasciare i blaugrana chiede 10 milioni di euro come bonus al momento della firma – non essendoci costi di cartellino – e un ingaggio da 6 milioni netti, riporta Il Tempo.