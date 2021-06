Roma, il mercato non decolla ma Nzonzi può partire. Mancini: obiettivo rinnovo

Il difensore è corteggiato dall'Inter, i giallorossi lo vogliono blindare. Zaniolo scalpita in vista del ritiro: "Ci siamo"

Meno di due settimane al via della nuova stagione. Il 6 luglio è la data fissata dalla Roma per il raduno e, verosimilmente, quella in corso sarà l'ultima settimana di calma apparente. Lo sbarco del marziano Mou si avvicina e con lui torneranno anche tutti i convocati per il ritiro, a partire da Nicolò Zaniolo , tra i giocatori vero grande atteso del nuovo corso. Il talento giallorosso è in "vacanza" nella sua La Spezia e tramite i social manda segnali ai tifosi. L'ultimo è stato una "storia" su Instagram, con una foto della sua esultanza e la scritta "ci siamo". Ci sarà anche Gianluca Mancini , escluso dall'Europeo e a disposizione da subito per la Roma. La questione del suo prolungamento di contratto preme Tiago Pinto, che incontrerà a breve l'agente per discuterne. L'interesse dell'Inter non tiene tranquilli i giallorossi, che vorrebbero blindare il difensore.

Difficile immaginare che il 6 luglio possa presentarsi per l'inizio del ritiro anche Steven Nzonzi. Il francese dal 30 giugno sarà di nuovo a libro paga della Roma, ma i giallorossi stanno lavorando per liberarlo a zero. Una volta trovato l'accordo per l'addio ,già avallato da Mourinho, il francese potrà accasarsi al Benfica, con cui ha un accordo di massima per un biennale. Verso l'addio anche Florenzi, che non tornerà al PSG, ma potrebbe giocare comunque la Champions con l'Atalanta. L'idea è uno scambio con Gollini, tra i nomi seguiti per il ruolo di portiere (Rui Patricio resta in pole). Nel futuro di Pastore potrebbe esserci la Mls: anche con l'argentino la Roma sta cercando la soluzione migliore per l'addio. El Flaco potrebbe proseguire la carriera a Miami. Xhaka resta sempre l'obiettivo principale per il centrocampo. I suoi numeri all'Europeo hanno confermato la sua importanza: primo per palloni toccati (102) e per passaggi riusciti (80), quattro lanci lunghi riusciti, cinque duelli vinti su cinque, cinque scivolate riuscite, neanche un dribbling subito. Sergio Ramos è a un passo dal PSG. Il sogno di molti tifosi della Roma è durato solo pochi giorni. Si avvicina la presentazione delle nuove maglie New Balance. Nel sito della Roma sono sparite quelle della Nike, per far posto alle nuove arrivate.