Roma, Tiago Pinto incontra l’agente di Mancini e Cristante: rinnovo in vista

Giuseppe Riso vedrà il gm dei giallorossi per discutere del futuro dei suoi assistiti

In un mercato sempre più bloccato, la Roma è al lavoro per blindare alcuni dei suoi punti fermi. Gianluca Mancini piace in Italia e all'estero e i giallorossi non vogliono rischiare di dover dire addio al difensore migliore in rosa. Come riporta TMW, Tiago Pinto avrebbe in programma un incontro nei prossimi giorni con Giuseppe Riso, agente del numero 23, per discutere del prolungamento di contratto con aumento dell'ingaggio. Si parlerà anche del futuro di Bryan Cristante. Pure il centrocampista, come Mancini, ha il contratto in scadenza nel 2024. Tra gli assistiti di Riso c'è pure Gollini, che interessa alla Roma e che potrebbe diventare un nome caldo in caso non si riuscisse ad arrivare a Rui Patricio.