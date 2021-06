Inter, idea Mancini. Ma la Roma è pronta a raddoppiargli l’ingaggio

I nerazzurri pensano al centrale giallorosso ma solo in caso di partenza di Skriniar

Ieri in sede all’Inter è passato Beppe Riso, agente - tra gli altri - di Radu e Sensi ma anche di Dimarco e Salcedo, i due giocatori che rientreranno dal prestito al Verona per far parte del nuovo progetto Inzaghi. Ma la presenza di Riso lascia immaginare che il discorso sia andato anche su altri giocatori della sua scuderia, presenti sul taccuino della dirigenza nerazzurra. A Marotta e Ausilio piacciono da tempo Gianluca Mancini e Matteo Pessina, ed è probabile che l’Inter abbia preso informazioni sulla situazione dei due giocatori di Roma e Atalanta, scrive Vincenzo D'Angelo su La Gazzetta dello Sport. Mancini nel fine settimana incontrerà Tiago Pinto: la Roma vuole rinnovargli il contratto ed è pronta a raddoppiare l’ingaggio. L’Inter resta alla finestra, anche perché l’idea può diventare qualcosa in più solo se arrivasse un’offerta irrinunciabile per Skriniar.