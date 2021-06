Calciomercato Roma, dal Portogallo: Nzonzi pronto a firmare con il Benfica

Il francese lascerà i giallorossi a titolo gratuito. Il suo addio ha già avuto l'ok da parte di Mourinho

La Roma potrebbe piazzare a breve un colpo in uscita. Steven Nzonzi si avvicina a grandi passi al Benfica. Come fa sapere A Bola, il francese sembrerebbe convinto dall'offerta del club portoghese, che avrebbe proposto due anni di contratto con dei bonus che dovranno compensare un ingaggio ribassato rispetto ai 4,5 milioni che gli spetterebbero nel suo ultimo anno in giallorosso. Il suo agente sarebbe stato a Lisbona nei giorni scorsi e avrebbe trovato una base d'accordo per il trasferimento in Portogallo. Mourinho avrebbe già dato il via libera per la cessione e Tiago Pinto, su indicazione dei Friedkin, sarebbe pronto a liberarlo a titolo gratuito per alleggerire così il monte stipendi da uno degli ingaggi più alti della rosa.