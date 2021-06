Roma, attesa per la nuova maglia New Balance. Sul sito intanto sparisce la Nike

Le divise degli ultimi anni non sono più acquistabili sullo store del club. Un indizio dell'annuncio imminente?

Nuova proprietà, nuovo allenatore e nuovo sponsor tecnico. La Roma di Friedkin è cambiata tanto e dopo l'annuncio di José Mourinho è in arrivo anche la nuova maglia. La prima firmata New Balance. Dopo aver rescisso il contratto con Nike, la società giallorossa ha trovato l'accordo con l'azienda di Boston ma ora i tifosi aspettano con ansia di scoprire come sarà il nuovo kit per la stagione 2021-2022. E i tempi sembrano maturi: un indizio è arrivato proprio dal sito ufficiale del club giallorosso nella sezione dedicata al merchandising. Nelle scorse ore è sparita l'area nella quale acquistare le maglie Nike ma sono solamente rimaste polo e t-shirt senza logo oltre alle divise storiche ed accessori come borracce e tazze. Di fatto la società ha fatto spazio nella sua vetrina online per far posto a quella che nei prossimi giorni verrà ufficializzata come nuova maglia. Che sarà disponibile sia sul sito che ovviamente nei Roma store della capitale.