Atalanta su Florenzi: si lavora ad uno scambio con Gollini alla Roma

L'esterno della Nazionale potrebbe approdare a Bergamo in cambio dell'estremo difensore

Le priorità della Roma in questa finestra di mercato restano il portiere e un centrocampista. Per il primo potrebbe accendersi l'asse con l'Atalanta: i bergamaschi possono cedere Gollini, che da tempo non è in ottimi rapporti con Gasperini, e vorrebbero - secondo tuttoatalanta.com - intavolare una trattativa con i giallorossi per Florenzi. Il terzino è valutato una decina di milioni di euro, per Gollini l'Atalanta ne chiede 20. Uno scambio quindi avrebbe bisogno anche di un conguaglio economico da parte di Tiago Pinto, che comunque non è disposto a spendere così tanto per il portiere. Florenzi non è stato riscattato dal PSG e rientrerà a Roma e per lui l'Atalanta si era già mossa in passato.