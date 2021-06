Sergio Ramos vicino al Psg: “Decisivo il rapporto con Neymar”

Lo spagnolo a un passo dal club di Parigi. Dalla Spagna: ha detto no a Chelsea, Bayern e City

Sergio Ramos si avvicina al Paris Saint-Germain. Secondo AS, il difensore spagnolo - accostato anche alla Roma - nei prossimi giorni scioglierà le riserve sul suo futuro. Sul tavolo secondo il quotidiano spagnolo ci sono le offerte di Psg, Chelsea, Bayern Monaco e Manchester City. Ma il centrale avrebbe scelto il club parigino anche grazie alla presenza di Neymar. Sergio Ramos ha sempre avuto un debole per l'asso brasiliano, tanto che che era stato proprio lui a consigliare a Florentino Perez di acquistarlo dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. I due sono sempre rimasti in contatto e ora il rinnovo di Neymar fino al 2025 col Psg ha convinto l'ex Real Madrid del progetto vincente a cui punta Al-Khelaifi. In più, Parigi è la città più vicina alla Spagna e nello spogliatoio del PSG si parla spesso spagnolo. Lì ritroverebbe i suoi amici Keylor Navas e Di María , oltre agli spagnoli Sarabia, Ander Herrera, Sergio Rico e Bernat. A questo si aggiunge la possibilità di giocare almeno una stagione con Mbappé prima che si trasferisca alla corte di Florentino Perez al Real Madrid.