Zaniolo vede il ritorno in campo: “Ci siamo” – FOTO

Il numero 22 sta per tornare a Roma e si prepara all'inizio del ritiro con i giallorossi

Nicolò Zaniolo sarà il primo acquisto della nuova Roma. Out per tutta la scorsa stagione, sarà il perno su cui Mourinho costruirà la sua squadra. Il numero 22 non sta più nella pelle e su Instagram ha pubblicato una foto di uno dei suoi ultimi gol in giallorosso, accompagnata dalla frase: "Ci siamo". Zaniolo ha recuperato completamente dall'infortunio al ginocchio e in questi giorni si sta allenando in solitaria nella sua La Spezia, in attesa dell'inizio del ritiro. La prossima settimana tornerà a Roma. Niente vacanze all'estero, ma un unico pensiero. Il campo da calcio.