Mercato Roma LIVE: Bouah alla Reggina. Stallo per Kluivert

Ufficiale Camara , è stato depositato il contratto in Lega. Bouah andrà alla Reggina

Ore 8:00 - Bloccata la trattativa tra Roma e Fulham per Kluivert: il giocatore non è rientrato nei criteri per richiedere il permesso di lavoro in Inghilterra (LEGGI LA NOTIZIA)