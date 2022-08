Calciomercato, Bouah vicino all’addio: in chiusura la trattativa con la Reggina

Ore calde per il mercato in uscita, ieri Tiago Pinto ha piazzato alcuni esuberi. Calafiori andrà al Basilea per 1 milione di euro, Diawara invece all'Anderlecht (3 milioni). Bloccata la trattativa per Kluivert al Fulham, il giocatore non ha requisiti per il permesso di lavoro. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com anche Bouah è vicino all'addio. Il terzino andrà alla Reggina a titolo definitivo. Il classe 2001 lascerà la capitale dopo i vari prestiti in questi anni (Teramo e Cosenza).