Roma, ecco perché la FA ha negato il permesso di lavoro a Kluivert

Se Kluivert fosse stato inserito in lista in almeno una delle prime 4 giornate oggi sarebbe un giocatore del Fulham

Kluivert al Fulham, al momento, è un affare saltato. Ma perché? Dopo alcune analisi e confronti il responso della FA potrebbe essere questo. Il sistema per ottenere il permesso di lavoro nel Regno Unito funziona in questa maniera: qualsiasi calciatore estero deve soddisfare dei requisiti e ottenere un punteggio di 15 punti. Il modo più veloce per ottenere il pass è riservato ai calciatori che hanno militato per le proprie nazionali negli ultimi 12 mesi. Ecco i criteri per cui questi punti vengono assegnati e per i quali Kluivert sarebbe stato bocciato

1) Convocazioni in nazionale - 0 punti: l'olandese non è stato mai convocato con l'Olanda nel periodo di riferimento (come Kurzawa)

2) Minuti giocati in campionato - 8 punti: 1.878 i minuti giocati in Ligue 1 che in base alla tabella di conversione punti si attestano nella fascia 50-59%

3) Minuti giocati nelle coppe continentali - 0 punti: il Nizza non ha partecipato a nessuna competizione internazionale

4) Posizione in campionato dell'ultima squadra con cui il calciatore ha giocato - 1 punto: il Nizza è arrivato al quinto posto qualificandosi ai preliminari di Conference League

5) Percorso nelle coppe continentali dell'ultima squadra con cui il calciatore ha giocato - 0 punti: nessuna partecipazione

6) Qualità della Lega dell'attuale club che vende il calciatore - 0 punti - Il paragrafo 42 del manuale per i trasferimenti della Football Association recita:

"A un Giocatore sarà assegnato il numero di punti indicato nella Tabella 6 in relazione alla fascia della Società attuale del Giocatore, a condizione che (i) il Giocatore sia apparso nell'elenco della rosa della Società attuale del Giocatore per almeno una partita nella sua competizione di campionato nazionale o una Competizione continentale o (ii) il valore dei Minuti Coppa Nazionale del giocatore era almeno 1%, durante il Periodo di riferimento".

Essendo la Roma, come già scritto, squadra di categoria Band 1, se Kluivert fosse stato inserito in lista in almeno una delle prime 4 giornate, avrebbe ottenuto 12 punti e facendo la somma totale sarebbe andato a 21 (e non 9), quindi avrebbe ottenuto il pass dalla FA per il trasferimento.