Mercato, Diawara atterrato in Belgio. Mazzù: “Ci porterà i muscoli che mancavano”

Dopo tre anni con la maglia giallorossa, Amadou Diawara saluta Trigoria e vola in Belgio. Come riportato dal portale belga Le Libre, il centrocampista guineano è atterrato quest'oggi in terra fiamminga e giovedì si sottoporrà alle visite mediche di rito per poi firmare il contratto che lo legherà all'Anderlecht per le prossime stagioni. Il club allenato da Felice Mazzù, verserà nelle casse giallorosse 3 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita del calciatore. Anche l'allenatore, di origini italiane, ha confermato l'imminente arrivo di Diawara: "Quando ero al Genk abbiamo affrontato il Napoli in Champions League. Non aveva giocato ma lo avevamo analizzato. Lo abbiamo analizzato di nuovo con il mio attuale staff prima che arrivasse ed è un profilo interessante. Ci porterà i muscoli che mancavano. Non ha giocato molto negli ultimi mesi ma sarà pronto presto".