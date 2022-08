Mercato Roma, anche il Monza su Shomurodov. A gennaio Solbakken

Galliani cercherà di chiudere con Pinto per l'attaccante uzbeko come colpo last minute

Non solo il Lecce. Ora anche il Monza sta pensando a Eldor Shomurodov come colpo di mercato last minute. Domani, come riporta Sky Sport, Galliani cercherà di chiudere con la Roma per l'attaccante uzbeko che è stato molto vicino a passare al Bologna, ma per lui Pinto ha cercato una sistemazione con la formula del prestito con l'obbligo di riscatto. C'è da capire quale sarà l'offerta del Monza. Se Shomurodov partirà si rafforzerà la volontà da parte della Roma di prendere Solbakken a gennaio a costo zero.