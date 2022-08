Mercato Roma, ufficiale Diawara all’Anderlecht: “Passo ideale della mia carriera”

Il centrocampista guineano è atterrato quest'oggi in terra fiamminga e giovedì si sottoporrà alle visite mediche di rito per poi firmare il contratto che lo legherà all'Anderlecht per le prossime stagioni. "Sono convinto che questa scelta sia il passo ideale della mia carriera. Ho imparato molto in Serie A, ma era tempo di una nuova sfida. Sono molto felice di far parte di una squadra dove potrò condividere la mia esperienza e non vedo l'ora di mettermi alla prova" le parole di Diawara, come riporta il sito www.rsca.be.