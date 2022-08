Roma, bloccata la trattativa per Kluivert: club in attesa del verbale della FA

Il giorno dopo la bella vittoria in campionato contro il Monza arriva una brutta notizia per la Roma. Ieri sembrava tutto fatto per il trasferimento di Kluivert al Fulham per 9.5 milioni (bonus compresi). La trattativa potrebbe saltare in queste ore, secondo quanto riportato da Sky il giocatore non è rientrato nei criteri per richiedere il permesso di lavoro in Inghilterra. I due club sono in attesa del verbale della FA che questa notte ha bloccato l'operazione. Nei giorni scorsi il Fulham aveva chiesto al club giallorosso una lettera, da inviare alle autorità inglesi, in cui spiegava come mai Kluivert non fosse nel gruppo di Mourinho. La Roma aveva scritto che il ragazzo aveva iniziato la preparazione, giocando anche la prima amichevole, poi aveva avuto un infortunio e la società aveva deciso di farlo allenare con altri tesserati per preservarlo in vista del mercato. Lettera che era stata recapitata nei giorni scorsi e tutto era andato bene. Ora è tutto bloccato.