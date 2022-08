Mercato Roma, il Lipsia irrompe per Diallo

Il club tedesco è disposto a prendere il difensore in prestito con obbligo di riscatto. La Roma resta sullo sfondo

La Premier, ma soprattutto il Lipsia. Abdou Diallo potrebbe lasciare presto Parigi ma difficilmente arriverà in serie A. Nelle ultime ore, infatti, gli intermediari del Psg hanno trovato nuovi porti dove far sbarcare il difensore a caccia di una squadra. La pretendente più seria è il Lipsia che sarebbe disposta anche alla formula del prestito con obbligo di riscatto a patto che il club francese paghi parte dello stipendio. La Roma ne aveva parlato col Psg ma non si era mai seriamente avvicinata a Diallo che peraltro aveva già declinato l'offerta del Milan qualche settimana fa. Resta aperta la pista che porta allo svincolato Zagadou.