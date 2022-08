Mercato Roma, ufficiale la cessione di Calafiori al Basilea

Riccardo Calafiori saluta definitivamente Trigoria. Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, la Roma ha ufficializzato il passaggio del terzino sinistro a titolo definitivo al Basilea. Il classe 2002 è cresciuto nel settore giovanile giallorosso e in prima squadra ha collezionato 18 presenze ed un gol. Già lo scorso anno aveva lasciato la Capitale per andare in prestito al Genoa, avventura che però non si è rivelata particolarmente fortunata. I giallorossi incasseranno dal club svizzero 1,5 milioni di euro (bonus compresi) oltre a mantenere il 40% sulla futura rivendita del giocatore. Per lui pronto un contratto di 4 anni.