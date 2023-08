Mercato LIVE Roma: Marcos Leonardo insiste, vuole andare via dal Santos

Continuano le trattative di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho. In primo piano la ricerca per il centravanti che dovrà prendere il posto, almeno fino a fine anno, di Abraham. Rimane in pole il nome di Marcos Leonardo, che continua a forzare la mano con il Santos restando fermo sull'intenzione di andare via e accettare l'offerta della Roma.