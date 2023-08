Alvarez su Beltrán: “Ha vissuto con Dybala. Sarà facile per lui adattarsi in Italia”

Per un breve periodo Paulo Dybala e Lucas Beltrán hanno vissuto sotto lo stesso tetto: a 10 anni l'attaccante giallorosso si trasferì a Cordoba. Prima di accasarsi nella pensione del suo primo club, l'Instituto, Paulo stette proprio con la famiglia di Beltrán: di lì a poco avrebbe condiviso il percorso di crescita con il fratello di Lucas, Federico, suo coetaneo ed amico. Questo è quanto viene riportato da Sportitalia in un'intervista a Pablo Alvarez, coordinatore e allenatore di entrambi i giocatori ai tempi della loro formazione all'Instituto. Nelle ultime ore Beltran è stato accostato alla Roma, ma prima dei giallorossi anche la Fiorentina stava spingendo molto per portare il giocatore in Italia.