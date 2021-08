Calciomercato Roma, le notizie di oggi 9 agosto: Dzeko all’Inter, Azmoun in pole

Edin all'Inter, Tiago Pinto cerca il sostituto: le trattative di oggi

È il giorno in cui potrebbe finire la storia tra Edin Dzeko e la Roma. L'attaccante oggi avrà il via libera definitivo per volare a Milano e sostenere visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con l'Inter. Tiago Pinto e Mourinho sono alla ricerca di un centravanti in grado di sostituirlo. Tutte le notizie di oggi.