Dzeko-Inter, c’è l’accordo: ore di attesa tra la Croazia e il volo per Milano

Il giocatore ha già chiuso con i nerazzurri.Dalla Roma oggi arriverà il via libera

Dzeko già da sabato, prima dell'amichevole-corrida col Betis, ha comunicato a allenatore e società di voler cambiare aria. A fine partita non ha nemmeno partecipato all'allenamento riservato a chi non aveva giocato, mentre ieri era in Croazia, probabilmente per affari legati all'apertura di un locale a Dubrovnik. Per liberarlo la Roma aspetta di trovare un sostituto, così come l'Inter prima di lasciare Lukaku. Se tutto andrà secondo le aspettative Dzeko potrebbe partire domani per Milano in modo da sostenere le visite e liberare il belga in direzione Londra. Il giocatore di Sarajevo potrebbe ereditare proprio la 9 di Big Rom.