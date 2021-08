Providence piace allo Stoccarda. Dalla Germania: pronti 3 milioni

Il giovane suscita l'interesse del club tedesco. Su di lui anche Spezia, Bologna e Southampton ci pensa

Ruben Providence potrebbe lasciare Trigoria direzione Stoccarda. Come riporta il portale tedesco che si occupa di calciomercato Fussball Transfers, il club tedesco è pronto ad offrire tre milioni per accaparrarsi le prestazioni del giocatore al quale sono interessate anche Spezia, Bologna in Serie A e il Southampton in Premier League.