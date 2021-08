Inter, la 9 è per Dzeko: Edin atteso a Milano

I nerazzurri hanno riservato la maglia che era di Lukaku: ora si aspetta solo il via libera dalla Roma

Per Edin Dzeko subito all'Inter c'è fiducia. Tant'è vero che gli è stata riservata la casacca numero 9, in un ideale cambio di maglia con Lukaku, scrive Carlo Laudisa su La Gazzetta dello Sport. Oggi il centravanti bosniaco e il suo agente contano di avere il via libera della Roma già in mattinata. E l'Inter è impaziente di accoglierlo a Milano per le visite mediche. Preludio a un contratto biennale da 5 milioni netti (più bonus) a stagione. Tutto sta procedendo per il verso giusto, visto che ieri Tiago Pinto si è messo all'opera per individuare l'attaccante chiamato a prendere il posto di Edin in giallorosso. Il primo a chiedere l'ingaggio di Dzeko all'Inter era stato Spalletti, ma il suo sponsor principale nel tempo è stato poi Conte.