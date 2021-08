Roma, per il bomber ora c’è Azmoun in pole. Icardi, strada in salita

Pinto cerca un sostituto di Dzeko. Piacciono Isak e Scamacca. Sono stati offerti Jovic e Seferovic

Il sogno, anche per la piazza, sarebbe quello di prendere Mauro Icardi , che a Parigi dovrà probabilmente fare le valigie, visto l’imminente arrivo di Messi (con cui non ha rapporti idilliaci, anzi...). Le possibilità però che Icardi possa sbarcare in giallorosso sono poche , a causa dell’impatto altissimo che avrebbe il suo arrivo sui conti giallorossi.

Così Pinto è tornato a pensare soprattutto ad Azmoun , l’iraniano dello Zenit San Pietroburgo che aveva seguito anche a luglio. Con 18-20 milioni di euro si può portare a casa, considerando anche che il suo contratto è in scadenza a giugno prossimo e non è stato ancora rinnovato. Un altro giocatore su cui sono tornati a ragionare gli scout giallorossi è Alexander Isak , la punta svedese della Real Sociedad che così bene ha fatto al recente Europeo.

Detto del costante interesse per Belotti, ieri a Pinto sono stati offerti anche Seferovic (Benfica) e Jovic (Real Madrid), anche se per motivi diversi nessuno dei due giocatori convince fino in fondo. Dall’Inghilterra è rimbalzata la voce di un forte interessamento per Abraham, del Chelsea, ma il giocatore ha già rifiutato l'Atalanta perché vuole restare in Premier League. Infine Scamacca ma per il quale il Sassuolo chiede 35 milioni di euro.