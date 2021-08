Florenzi, trattativa con il Milan: chiesto in prestito con diritto di riscatto

Il prestito si può trasformare in obbligo in base a determinate condizioni come le partite giocate e la qualificazione in Champions

Il futuro di Alessandro Florenzi può essere in Italia. Non alla Roma, dove ha scelto di non restare (ma si sta allenando comunque tra gli esuberi a Trigoria), ma al Milan. I rossoneri - riporta Sky Sport - hanno avviato la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che la Roma vorrebbe far diventare obbligo in base a determinate condizioni (qualificazione in Champions e partite giocate) per non ritrovarsi nella stessa situazione dopo i prestiti al Valencia e al Psg. Al giocatore la destinazione piacerebbe - nonostante inizialmente fosse poco propenso a restare in Italia - e al Milan si giocherebbe il posto con Calabria, titolare nell'ultima stagione. Lì proverebbe a strappare la convocazione per i Mondiali. Non solo Dzeko, quindi: un altro romanista verso Milano, stavolta sponda rossonera. Presto potrebbe anche non allenarsi più con gli esuberi, segno che la trattativa è in dirittura d'arrivo.