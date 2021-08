Dzeko va all’Inter e Pinto cerca l’erede: Icardi il sogno, Belotti di scorta

Gli altri nomi portano a Isak, Abraham e Azmoun

Dzeko ha chiesto e ottenuto di essere ceduto all'Inter, con cui ha trovato un accordo totale sulla base di un biennale da 6 milioni a stagione (bonus inclusi), scrive Eleonora Trotta su Il Messaggero. Il tema attacco è dominante anche in casa Roma, dove Tiago Pinto è alla ricerca di un nuovo 9 da consegnare in fretta a Mourinho. Il sogno Icardi potrebbe rimanere tale. Nonostante i pessimi rapporti con il neo arrivato Messi, Maurito vorrebbe proseguire la sua carriera al Psg. Complicata anche la pista Belotti. Inevitabile sondare altri nomi. A partire da Abraham del Chelsea, profilo che piace molto a Mourinho e trattato dalla famiglia Percassi e dall'Arsenal, e Isak della Real Sociedad. La Roma studierà un'offerta per avere Abraham, valutato 40 milioni, in prestito. Infine, non va trascurato Azmoun. L'iraniano è tornato di moda da qualche giorno ma non sarà facile convincere lo Zenit. Nella lista anche Scamacca e Jovic, offerti nelle ultime ore insieme a Seferovic: quest'ultimo è destinato alla Premier.