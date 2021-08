La Roma cerca l’erede di Dzeko: sfuma Icardi, c’è l’ipotesi Isak

A Mourinho piace anche Azmoun dello Zenit

Dzeko ha comunicato alla Roma la sua volontà di trasferirsi all'Inter: un dietrofront che ha spiazzato e deluso tutti a Trigoria, dopo che lo stesso attaccante si era definito "stanco" di essere inserito in discorsi di mercato, riporta La Repubblica. Il sogno, che tale rischia di rimanere, è Icardi, visto che l'ingaggio appare un ostacolo intramontabile. Con la pista Belotti che rimane in piedi, ma a cifre lontane dalla volontà di Cairo, a Trigoria si ragiona su altri nomi: sondaggio per Abraham del Chelsea, che però costa 40 milioni. Si torna a parlare di Isak, a Mourinho poi piace Azmoun.