Roma forte su Abraham: è sfida con l’Arsenal

L'Atalanta, che nei giorni scorsi si era mostrata interessata al calciatore del Chelsea, ha deciso di defilarsi dalla trattativa

Il futuro di Tammy Abraham non sarà nerazzurro. Sfuma l'asse Chelsea-Atalanta ma non la pista che potrebbe portare l'attaccante dei Blues in Italia. Infatti, la Roma, a caccia di un centravanti, ha individuato nell'attaccante del Chelsea il profilo ideale per completare il reparto offensivo, data la sempre più probabile partenza di Edin Dzeko . Il ragazzo, bocciato da Tuchel, è pronto a cambiare aria, soprattutto ora che con l'arrivo di Lukaku le sue chance di entrare in campo si ridurrebbero ulteriormente. Sul giocatore c'è anche l'interesse dell'Arsenal, che rappresenta la vera alternativa ai giallorossi. L'ultima parole spetta all'attaccante, che dovrà scegliere la soluzione migliore per il suo futuro: se restare a Londra o provare un'esperienza in Italia.