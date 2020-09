Calciomercato Roma live: Milik apre ai giallorossi, il Cagliari non punta Under

Tutte le notizie di calciomercato della Roma di oggi sabato 12 settembre.

ACQUISTI: Pedro (A, svincolato)

CESSIONI: Kalinic (A, Atletico Madrid fp), Zappacosta (D, Chelsea fp), Smalling (D, Man. United), Defrel (A, Sassuolo), Gonalons (C, Granada), Bianda (D, Zulte Waregem), Fuzato (P, Gil Vicente p), Cetin (D, Verona p), Florenzi (D, PSG p), Kolarov (D, Inter), Schick (A, Bayer Leverkusen)

ORE 13.30 MILIK APRE AL TRASFERIMENTO ALLA ROMA

Dopo il no della Juventus, Arek Milik sembra aver definitivamente aperto a un possibile passaggio alla Roma. La trattativa (senza Under) con il Napoli può risolversi in una settimana.

ORE 13.15 IL DG DEL CAGLIARI: “NON PUNTIAMO UNDER”

“Under non è nella nostra agenda”. Il dg del Cagliari Passetti spazza via i rumors di mercato che volevano i rossoblù interessati al turco.

ORE 8.00 SMALLING PIÙ VICINO, EL SHAARAWY VUOLE TORNARE

I Friedkin hanno dato il via libera per forzare la mano con il Manchester United e riportare Smalling a Trigoria. El Shaarawy può lasciare lo Shanghai in prestito e spera nei giallorossi