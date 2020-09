“Cengiz Under non è un nome nella nostra agenda“. Il direttore generale del Cagliari Passetti toglie i rossoblù dalla corsa al turco. Intervenuto a Sky, il dirigente dei sardi ha fatto sapere che il numero 17 romanista (questa sera avversario alla Sardegna Arena) non è un obiettivo. La Roma in queste ore sta riflettendo sulla posizione di Under, che dopo l’infortunio di Zaniolo può tornare al centro del progetto sportivo di Fonseca.