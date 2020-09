Roma-Milik, proseguono i contatti: offerto un quinquennale da 4,5 milioni

Resta caldissima la pista Roma-Milik. “Ci sono ancora giocatori che devono arrivare, stiamo lavorando con Friedkin e Fienga per migliorare la squadra”, ha detto Fonseca al termine del match di Cagliari. Il nome del centravanti polacco del Napoli resta in cima ai pensieri di mercato dei giallorossi, anche dopo l’uscita di scena dalla trattativa di Under. Come riporta il giornalista Nicolò Schira, stanno proseguendo i contatti tra la Roma e gli azzurri per Milik: il club capitolino ha messo sul piatto per l’ex Ajax un contratto da 4,5 milioni di euro per 5 anni.