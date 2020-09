La Juventus scarica definitivamente Milik: il polacco apre al trasferimento alla Roma

Il futuro di Milik resta un mistero. Ieri Gattuso ha detto ufficialmente che dovrà trovarsi una sistemazione, ma il polacco sembra impuntare i piedi. Schermaglie di mercato, ma il nodo non si scioglie. Come riporta alfredopedulla.com, La Juventus, che da tempo aveva l’accordo con il giocatore, ha fatto sapere che un accordo con il Napoli non è possibile. Il numero 9 ha aperto quindi definitivamente al trasferimento alla Roma. Un’operazione senza Under, che si potrebbe chiudere nel giro di una settimana. Se la trattativa si sbloccasse, anche il destino di Dzeko (cercato dalla Juve) sarebbe più chiaro.