Smalling più vicino, El Shaarawy chiama

A Trigoria c’è chi è convinto di sbloccare la trattativa per Smalling nel giro di qualche giorno. Altri un po’ meno (a livello di tempistica). Quello che comunque appare certo è che il braccio di ferro con lo United è iniziato, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

La nuova offerta presentata dalla Roma allo United è di 9,5 milioni più bonus (2). Proposta inferiore rispetto a quella di qualche mese fa, motivata – nell’ottica giallorossa – dal fatto che lo United, avendo raggiunto la qualificazione in Champions, ha fatto scattare una clausola nel contratto che ha fatto lievitare da 3 a 3,8 milioni l’ingaggio del difensore.

Soldi in più (2,4 milioni più premi) che a Trigoria sono disposti a garantire in un triennale ma che ora vengono decurtati dall’offerta originaria (12+2).

Intanto Fonseca ha convocato Dzeko per l’amichevole di oggi a Cagliari (ore 18, diretta Sky). La situazione del bosniaco rimane invece cristallizzata. Anche nella telefonata intercorsa l’altro giorno, Fienga ha ribadito al centravanti che per lasciarlo andare alla Juventus, serve in primis un sostituto e poi un’operazione dove la Roma non abbia esborsi di cassa. Tradotto: quanto sarà ricavato dalla sua cessione, a Trigoria sono disposti a girarlo per Milik al Napoli che tuttavia, da un paio di giorni, ha comunicato di voler trattare la cessione del polacco soltanto per soldi, togliendo dunque Under (sul quale sono piombati il Cagliari e l’Hertha Berlino) dall’affare.

Il reale obiettivo di Giuntoli è proporre uno scambio alla pari Veretout-Milik. A meno che, il club azzurro pur di ottenere cash non sia disposto ad accettare un’operazione stile Tonali: prestito oneroso con riscatto diluito in più anni. Non certo a 35 milioni.

Intanto trova conferme l’apertura di El Shaarawy alla Roma (in prestito gratuito sino a gennaio) a patto però che si riesca a cedere Perotti. L’argentino ha due offerte (Spartak Mosca e Fenerbahce) che per ora non ha preso in considerazione.