Roma-Mourinho, terapia di coppa: José punta al trofeo nazionale

Mourinho ha criticato la Coppa Italia dopo aver superato gli ottavi etichettandola come un torneo che non protegge i più piccoli e che non regala sogni a squadre più deboli: «Il Torino vince sul campo dei Campioni d’Italia e deve giocare il prossimo turno fuori casa perché l’anno scorso la Fiorentina è finita settima e loro decimi». Parole pronunciate dopo l'ottavo contro il Genoa e quindi prima che la Cremonese battesse, a sorpresa, il Napoli. Un’eliminazione che regala alla Roma la concreta possibilità di arrivare in finale e magari alzare il secondo trofeo in due anni. Il cammino, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, prevede ai quarti la squadra di Ballardini e in semifinale la vincente tra Fiorentina e Torino. In un attimo le prospettive sono cambiate e la febbre da Coppa Italia ha contagiato l'ambiente.