Karsdorp, Vina e Shomurodov: le altre mosse in uscita di Pinto

Il g.m. è a Milano per fare cassa: "Per ora non ci sono novità". Ma Kluivert può portare soldi

Redazione

Ancora dodici giorni, per sperare di sistemare alcune situazioni, provare ad abbassare di un po’ il monte-ingaggi (come da richiesta dei Friedkin) e magari portare dentro qualcuno in extremis, anche per accontentare Mourinho, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Ecco anche perché il g.m. giallorosso Tiago Pinto in questi giorni è a Milano, il cuore pulsante delle trattative di questo calciomercato invernale, dove sta cercando di tessere le tele per ricamare il finale di stagione della Roma.

Prima di poter comprare la Roma deve assolutamente vendere. In uscita su tutti il terzino olandese Rick Karsdorp, ovviamente, ma anche due come Shomurodov e Vina. "Nessuna novità", ha detto ieri Pinto ai cronisti uscendo da un albergo milanese. Karsdorp piace al Monza, che però vorrebbe prenderlo in prestito o eventualmente con un diritto di riscatto, mentre la Roma vuole o la cessione definitiva o un obbligo di riscatto che garantisca degli introiti sicuri. E anche le squadre estere che sembravano interessate (Fulham e Marsiglia) non hanno ancora affondato il colpo. Su Vina, invece, c’è da una decina di giorni l’interesse del Betis Siviglia, che però non si è mai concretizzato in un’offerta reale. L’ubzeko piace invece a Cremonese, Bologna, Torino e Lille. Difficilmente, invece, partirà Bove, che sembrava destinato ad andare altrove. Ma le difficoltà fisiche di Wijnaldum non permettono alla Roma di privarsi da adesso del centrocampista. Che, tra l’altro, nelle ultime due partite (Genoa e Fiorentina) ha trovato la fiducia di Mourinho fin dal via.

In Spagna c'è il Valencia di Gattuso che vuole prendersi a titolo definitivo Justin Kluivert (valutato dalla Roma dieci milioni), ma prima deve trovare l’accordo sul futuro ingaggio con il giocatore olandese (ieri a segno a Gjon, nella coppa del Re). Accordo che ancora non c’è.