Il Boca Juniors non molla Dybala. Secondo quanto riportato da ESPN il neo allenatore degli argentini, Rodolfo Arruabarrena, ha avuto un contatto con Paulo, gli ha spiegato il progetto tecnico e ha ribadito che il club lo vuole a tutti i costi. Dybala, però per il momento pensa solo al prolungamento con i giallorossi, ma la fumata bianca ancora non è arrivata. La Roma da settimane ha presentato una proposta di rinnovo da 2 milioni a stagione più 60mila euro a presenza da 45'. Dybala invece ha rilanciato proponendo un contratto da 3 milioni con una quota a gettone più bassa o da 2 milioni più 60mila euro a presenza indipendentemente dal minutaggio. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo contatto tra il procuratore e D'Amico che grazie alla deroga ottenuta due giorni fa è diventato operativo al 100%.