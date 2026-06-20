L'allenatore dei gialloblu lo ha chiamato, gli ha spiegato il progetto tecnico e ha ribadito che il club lo vuole a tutti i costi.
La banca di Dybala e 'Se parlo di Roma non mi fanno tornare': Totti showman a Bari
Il Boca Juniors non molla Dybala. Secondo quanto riportato da ESPN il neo allenatore degli argentini, Rodolfo Arruabarrena, ha avuto un contatto con Paulo, gli ha spiegato il progetto tecnico e ha ribadito che il club lo vuole a tutti i costi. Dybala, però per il momento pensa solo al prolungamento con i giallorossi, ma la fumata bianca ancora non è arrivata. La Roma da settimane ha presentato una proposta di rinnovo da 2 milioni a stagione più 60mila euro a presenza da 45'. Dybala invece ha rilanciato proponendo un contratto da 3 milioni con una quota a gettone più bassa o da 2 milioni più 60mila euro a presenza indipendentemente dal minutaggio. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo contatto tra il procuratore e D'Amico che grazie alla deroga ottenuta due giorni fa è diventato operativo al 100%.
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