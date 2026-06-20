Manu Koné è uno dei big più importanti della Roma impegnati al Mondiale in corso di svolgimento in Canada, Messico e USA. Il centrocampista dei Bleus ha rilasciato un'intervista a 'Le Parisien' in cui è tornato alle origini di quando si è fatto conoscere al mondo, con le Olimpiadi di Parigi nel 2024: "Mi hanno cambiato la vita, non venivo più considerato un ragazzino". Gli inizi per il classe 2000 sono stati complicati: "Senza dubbio a causa del mio carattere. Ero giovane, ero molto discreto, a volte persino un po' freddo. A volte avevo l'impressione di non ricevere quello che meritavo. In certi momenti, mi sono persino chiesto se non mi stessi sopravvalutando. Quando mi sono infortunato al ginocchio a Mönchengladbach, diversi grandi club si interessarono a me. Nei giornali, mi accostavano ai migliori club d’Europa. E dal giorno al giorno successivo, più niente... "