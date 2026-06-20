Il giocatore della Roma giocherà con Gakpo e l'attaccante del Sunderland nella seconda partita del girone già decisiva per gli Oranjes
Malen, non solo gol. A Trastevere deve anche spingere l'apetta
Sarà Donyell Malen protagonista nell'attacco dell'Olanda nel match delle 19 contro la Svezia, già fondamentale dopo il pareggio all'esordio col Giappone. Stavolta, però, non sarà lui al centro dell'attacco come alla prima partita: il tridente infatti sarà formato da Gakpo a sinistra, Malen a destra e la novità Brobbey come punta. Koeman sceglie così il giocatore del Sunderland con il giallorosso 'traslocato' sulla fascia. Agli oranje servono gol e il ct ha deciso così di cambiare le carte.
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