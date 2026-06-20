La Roma è al lavoro sul mercato, la priorità rimane Greenwood mentre le altre piste per ora sono in secondo piano. Una su tutte quella che porta a Dodô, l'esterno della Fiorentina piace ma la trattativa non è decollato secondo quanto riportato da Fabrizio Romano. Sul brasiliano, inoltre, c'è anche il Napoli. L'obiettivo di D'Amico ora è quello di completare le cessioni. Uno tra Koné e Soulé e a Trigoria sono in attesa delle offerte che fino a questo momento ancora non si sono viste. Il francese piace ad Arsenal, Chelsea a Atletico Madrid. Mentre sull'argentino c'è l'interesse del Borussia Dortmund.