Fonseca, trasferta a Sofia pensando alla gara di Bologna

Più un incomodo che altro. Già certa di qualificazione e primo posto nel girone, la Roma gioca a Sofia con la testa al Bologna. Fonseca – scrive Stefano Carina su ‘Il Messaggero’ – proprio in previsione del match di domenica, risparmia la trasferta in Bulgaria a Dzeko, Mkhitaryan, Mirante, Ibanez, Mancini, Cristante, Spinazzola, Veretout, Santon e Pellegrini. Si rivede invece nella lista dei convocati Smalling: “Giocherà qualche minuto”, assicura Paulo. Che difende Pellegrini: “Non c’è la sensibilità per capire che Lorenzo è un romanista. Vive la Roma in un modo diverso, è un esempio e uno dei capitani”. I nuovi esami svolti dal centrocampista hanno escluso l’interessamento dei legamenti della caviglia, che però resta gonfia. Debutto da titolare per Milanese.