Pellegrini, per Bologna è corsa contro il tempo: venerdì la decisione

La buona notizia è che si tratta solo una forte contusione. Nessuna frattura, né l’interessamento dei legamenti. Quella cattiva è che il pestone di Obiang sta mettendo a serio rischio la presenza di Pellegrini nel match di domenica con il Bologna. La caviglia destra è ancora gonfia e fa male, ma per il centrocampista non saranno necessarie altre ecografie oggi. Lorenzo a Trigoria sta provando ad accelerare il rientro, ma solo venerdì lo staff medico deciderà se potrà partire con i compagni per l’Emilia. Oggi continuerà il suo lavoro individuale e non prenderà parte alla rifinitura in vista del match di Europa League con il Cska Sofia. Per domani è sicuramente out, poi si vedrà.

Il secondo figlio è in arrivo e con l’avvento di Pinto si discuterà il rinnovo di contratto, atteso da oltre un anno. Lo sfogo social di domenica (“siete dei falliti” il messaggio la lanciato su Instagram Pellegrini agli haters) non è piaciuto molto al club, che ha capito le ragioni del suo vice-capitano, ma gli ha chiesto più professionalità. Un passaggio che non mina il rapporto profondo che c’è tra Lorenzo e la sua Roma, ancora decisi ad andare avanti insieme. Pellegrini nello spogliatoio è un leader, nonostante abbia solo 24 anni. E per Fonseca è un punto di riferimento anche tecnico. Il suo rendimento è in crescita continua e contro il Sassuolo ha giocato una delle sue migliori partite stagionali, ma continua a mancargli il gol che non arriva da quasi un anno (Fiorentina-Roma del 20 dicembre 2019). L’obiettivo è tornare in campo anche per superare questo tabù e proiettarsi con fiducia al futuro. Con la consapevolezza che sarà sempre più giallorosso.