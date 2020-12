Fonseca: “Pellegrini pensi solo al campo. Veretout pronto per il Bologna, Mancini no”

Una gara inutile per la Roma ai fini della classifica, visto il primo posto nel girone già centrato nella precedente sfida contro lo Young Boys, ma pur sempre un’opportunità per verificare lo stato fisico della squadra e, soprattutto, gettare nella mischia qualche giovane. Paulo Fonseca si è proiettato alla sfida di Europa League di domani contro il Cska Sofia, ponendo attenzione anche sul prossimo impegno in Serie A con il Bologna.

FONSECA A SKY SPORT

Sull’impegno con il Cska Sofia e sull’Europa League

Sono soddisfatto, ma non abbiamo finito. E’ vero che siamo primi nel girone ma vogliamo giocare la prossima partita per vincerla. Dopo la fase a gironi incontreremo squadre molto forti. Diventa una mini Champions League: tanti club importanti, vediamo cosa succederà.

Sulla Serie A

E’ molto difficile, il campionato in questo momento è molto equlibrato, tante squadre possono puntare ai primi posti nella classifica. Con Maresca? E’ tutto passato, adesso sono concentrato solo sulla partita.

Sul caso Pellegrini

Lorenzo deve rimanere concentrato su quello che fa in campo. Contro il Sassuolo ha fatto una grande partita, dobbiamo avere la consapevolezza di quello che sta facendo.



Sulle condizioni di Veretout e Mancini

Penso che Veretout sarà pronto per il Bologna, Mancini è più difficile.