Roma-Fiorentina 4-0 LE PAGELLE: Hermostro. Malen per nuocere. Moonwalk Pisilli

Hermoso e Mancini, notte da goleador. All’olandese manca solo la rete. E Wesley va a ritmo di Samba

SVILAR 6: Un tempo di totale relax tranne un’uscita coi pugni poco prima del duplice fischio. Nella ripresa guarda il palo tremare dopo il tiro di Braschi e deve sdraiarsi per una presa bassa. Fossero tutte così le serate.

MANCINI 7,5 : L’inchino sul finale di stagione, quando i gol pesano di più. Il Mancio si fa trovare al posto giusto sul corner di Pisilli sbloccando la partita dopo nemmeno un quarto d’ora e bruciando anche i baffi di Ranieri (il difensore, non l’ex tecnico). Dietro fa la solita legna. (71’ Ghilardi 6,5: la Fiorentina cerca il gol della bandiera, lui chiude ogni speranza)

NDICKA 7: Punti di riferimento non ce ne sono, anzi a dire il vero non ci sono proprio punte da marcare. Dopo qualche respinta di testa decide di avanzare di qualche passo a soffocare ancora di più la Fiorentina. Senza sbavature e senza affanni.