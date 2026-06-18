All’ultima giornata di campionato a Verona, al termine del match Gasperini si è intrattenuto a lungo con Angelino. Un confronto che è sembrato un chiaro segnale di stima, con il tecnico che gli ha dato appuntamento al ritiro estivo. Un attestato di fiducia che lo spagnolo ha gradito. Il mercato, però, può cambiare rapidamente gli scenari. Nelle ultime ore - scrive Davide Stoppini sul 'Corriere della Sera' - il Betis ha manifestato interesse per l'esterno spagnolo, andando oltre una semplice richiesta di informazioni e avviando contatti con la Roma. Il club capitolino è aperto alla possibile partenza del giocatore, resta da definire se con un prestito o una cessione a titolo definitivo. La società andalusa ha fatto anche un sondaggio per Dovbyk, ma l’operazione appare complicata: la valutazione dell’attaccante ucraino resta elevata e per la Roma pesa ancora a bilancio per circa 25 milioni di euro.