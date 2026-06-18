Serve uno scatto, di quelli anche importanti, che bruciano gli avversari. Perché anche la nota Uefa di ieri sul financial fair play certifica come il Marsiglia abbia un bisogno disperato di vendere entro il 30 giugno. Ed allora la Roma se vuole portare a casa davvero Mason Greenwood deve accelerare ora, sfruttando proprio questa condizione dei francesi. Solo che anche la Roma entro il 30 giugno deve incassare piuttosto che spendere. Ma deve accelerare ora, in un momento in cui il Marsiglia può anche dire sì a 45 milioni più 5 di bonus. Considerando - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - che la plusvalenza di una cessione può essere iscritta per intero a bilancio mentre il costo di un acquisto può essere spalmato negli eventuali anni di ammortamento legati alla durata del contratto, allora si capisce come l'operazione possa andare in porto anche prima del 30 giugno. A patto, però, di cedere prima qualcuno, forse anche qualcuno di pesante, per cercare di sistemare i conti. In caso contrario, allora i rischi potrebbero moltiplicarsi. Non solo perché dal primo luglio si attiverà la clausola per la quale il prezzo di Greenwood salirà a 60 milioni di euro (almeno ufficialmente, poi conta sempre la trattiva...), ma anche perché con il passare dei giorni potrebbero farsi avanti altri club. L’Atletico Madrid, ad esempio, continua a monitorare da molto vicino la situazione dell'inglese.