La missione rinforzi di Gasperini prosegue a tutto campo. L’allenatore cerca un altro sprinter per le sue fasce, quella destra soprattutto. E guarda indietro, al suo passato bergamasco e a quello della Roma: Davide Zappacosta, vecchia conoscenza di Trigoria, piace molto al tecnico giallorosso. Tra i due c’è un rapporto di fiducia già collaudato ai tempi dell'Atalanta. Gasperini per la sua fascia vota Zappacosta, preferito a Bellanova non solo per una questione tecnica: l'operazione è più sostenibile dal punto di vista economico. La differenza, sotto questo aspetto, non è poca: per Zappacosta, 34 anni, l'Atalanta valuterà offerte anche sotto i dieci milioni di euro. Senza dimenticare le caratteristiche dell’ex Roma, molto più funzionali al gioco di Gasperini che a quello di Sarri, nuovo tecnico dell’Atalanta, devoto della difesa a quattro. Da quelle parti - sottolinea Niccolò Maurelli su 'La Repubblica' - c'è bisogno di maggiore propensione offensiva e tanta sostanza quando si tratta di ripiegare. Negli ultimi giorni Zappacosta ha scavalcato anche Dodo nella lista dei desideri di Gasperini. La pista che porta all’esterno della Fiorentina si è infatti raffreddata.