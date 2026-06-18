Una stagione conclusa con l'amaro in bocca quella del settore giovanile giallorosso. L’Under 17 ieri ha salutato ai quarti di finale contro la Juventus dopo che erano arrivati altri due ko dell’Under 18 e l'Under 16. A rendere modesta l'annata ci si è messa la Primavera di Guidi (a rischio per il prossimo anno) eliminata a fine maggio ai playoff Scudetto contro il Bologna. Ad arricchire una stagione deludente, però, ci sono anche i pochi esordi in prima squadra. Tra gli obiettivi del prossimo anno c'è quello di rifondare il settore giovanile e il compito verrà assegnato a Massimo Margiotta, nei giorni scorsi avvistato nella Capitale. Poi entro due anni - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - l'intenzione dei Friedkin è quella di far partire l’Under 23. I costi sono alti (tra i 6 egli 8 milioni) e al momento manca anche uno stadio dove giocare (il Tre Fontane non rispetta tutti i requisiti), ma il progetto è in cantiere. Lascerà la Roma Bruno Conti nonostante un ultimo tentativo dei Friedkin che gli hanno proposto un ultimo anno da ‘traghettatore’ al fianco di Margiotta, una sorta di chioccia. Marazico ha ringraziato, ma non vuole cambiare idea.