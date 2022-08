Zaniolo vuole riprendersi la Roma. Sfumato Bailly, occhi su Chalobah e Zakaria

Nicolò Zaniolo ha voglia di prendersi la Roma. Due anni, nove mesi e diciotto giorni è il tempo passato dall’ultimo gol di Zaniolo allo stadio Olimpico in campionato. I tifosi gli hanno riservato un’accoglienza da star il giorno della presentazione contro lo Shakthar e adesso sognano una corsa sotto la Curva Sud. Le voci su un suo possibile addio sono state tante ma l’offerta giusta non è stata recapitata dalle parti di Trigoria. Da settembre si lavorerà per il rinnovo di contratto. Il rapporto con Mourinho è ottimo e i giallorossi vogliono blindare il talento azzurro. La richiesta è alta, 4.5 milioni più bonus ma la volontà di trovare un accordo c’è.